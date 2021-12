Scipioni porta via alla Lega tutta l'opposizione in Consiglio a Vinci

A seguito del cambio di casacca del consigliere comunale e provinciale Alessandro Scipioni dalla Lega a Fratelli d'Italia, giunge anche una nota congiunta in cui l'intera opposizione, riunita sotto una lista inizialmente rappresentante la Lega, passa adesso al partito di Giorgia Meloni. Ecco quanto dichiarato dai consiglieri.

Siamo stati eletti come Gruppo Scipioni per Vinci e continueremo a rappresentare tutti gli elettori che ci hanno dato mandato di rappresentare tutto il centro-destra ed i cittadini che hanno voluto darci fiducia in alternativa alla giunta guidata dal sindaco Torchia.

Noi porteremo avanti questo mandato mantenendo il nostro impegno con gli elettori fino all'ultimo giorno.

Volendo comunque continuare a rappresentare le istanze di tutti, non saremo più direttamente aderenti alla Lega Salvini Premier, non condividendo le scelte di questo nel territorio nel quale operiamo.

Riteniamo che siano diverse le necessità dell'area fiorentina in generale ed empolese in particolare, rispetto a quelle individuate dalla dirigenza.

A seguito dell'adesione del capogruppo Scipioni a Fratelli d'Italia abbiamo anche noi concordato di non rimanere internamente alla Lega che non rappresenta il nostro contenitore naturale alla luce delle ultime sue scelte, ma che comunque non mancheremo di ascoltare nel rappresentare tutto il centro-destra come opposizione; supportare questa scelta è nell'interesse generale di un'opposizione efficace e veramente alternativa alla sinistra.

I consiglieri comunali del gruppo Scipioni per Vinci, Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi e Mariagrazia Bindi