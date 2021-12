Incidente mortale a Firenze, nel quartiere di Castello. A perdere la vita un motociclista di 32 anni, residente a Sesto Fiorentino. Nell'incidente, avvenuto intorno alle ore 12, è rimasta coinvolta la sua Bmw e una Smart condotta da una 62enne. Lo scontro è avvenuto precisamente in via di Castello all'incrocio con via della Querciola. Sul posto il 118 e la polizia municipale che sta ricostruendo l'accaduto.