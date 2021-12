Ladri in azione a Avane: allarmi staccati, danni e furti

Nel giro di un pomeriggio, aiutati dall'oscurità, sabato 4 dicembre i ladri hanno razziato la periferia di Empoli. Nel mirino un'abitazione di Avane, un furto per cui è stata sporta denuncia nella giornata del 5 dicembre. In via della Motta i malviventi hanno spaccato allarmi e divelto porte, portando via monili e oro. Per i carabinieri di Empoli è stato un weekend di lavoro duro, dato che si parla di altri sei furti ancora la vaglio dei militari.

Una donna di Avane ha subito un furto nella propria abitazione, all'interno di una corte privata. Erano circa le 17 di sabato: mentre fuori pioveva e l'acqua scrosciava coprendo tutti i rumori, i ladri hanno fatto ingresso in casa approfittando dell'assenza degli abitanti. "Ero fuori con mio figlio quando nella chat con alcuni amici era stato segnalato un furto a Avane. Non mi sono sentita tranquilla, sono tornata a casa e ho scoperto che avevano rubato anche in casa mia. Me ne sono resa conto anche perché i miei cani sono sempre in giardino, ma li sentivo abbaiare in casa" racconta l'avanese.

I ladri non hanno portato via contanti, ma hanno comunque lasciato segni tangibili della loro presenza: "Hanno scavalcato la recinzione. Hanno staccato le centraline degli allarmi e le hanno bagnate, rendendole inutilizzabili. Sono entrati dal terrazzo, spaccando la porta di camera di mio figlio. Una volta in casa hanno messo tutto a soqquadro, portando via solo l'oro". Per fortuna nessun danno agli animali: "I miei cani stanno bene, ma sono stati intontiti dai ladri, forse solo sgridandoli".

"Sul posto sono arrivati i carabinieri da Cerreto Guidi. Il giorno dopo ero in caserma a sporgere denuncia. Anche i carabinieri ci hanno detto che era una situazione incredibile. Ho un negozio a Avane e hanno rubato anche al signore che vive lì sopra, solo che non aveva oro e soldi e gli hanno preso i vestiti" conclude la donna, vittima di furto. I carabinieri indagano dopo il sabato di paura passato nella frazione di Empoli.