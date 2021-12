Manifestazioni a Firenze, tra le aree interdette piazza Duomo e Ponte Vecchio

Firmato oggi dal Prefetto di Firenze un provvedimento che dispone ulteriori interdizioni alle manifestazioni in aree e vie pubbliche del capoluogo fiorentino.

A margine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica dello scorso 3 dicembre sono stati infatti aggiornati gli ambiti territoriali nei quali non sono consentiti cortei e assembramenti, alla luce della recente direttiva del Ministro dell’Interno emanata dopo le ripetute manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto, che hanno interessato i centri storici di numerose città italiane.

La nuova disposizione del Prefetto amplia le aree interdette includendo, oltre alle zone individuate della precedente direttiva del 2009 (aree prospicienti la sede del Consolato degli Stati uniti d’America e vie che delimitano il perimetro della Sinagoga ebraica; Piazze della Signoria, del Duomo e di San Giovanni; vie che conducono agli ospedali fiorentini di Santa Maria Nuova e complesso di Careggi; divieto di effettuare cortei in direzione opposta a quella di marcia dei veicoli nei viali di circonvallazione), le seguenti ulteriori aree:

• l’interdizione di manifestazioni nelle aree prospicienti la sede del Consolato degli Stati Uniti d’America e nelle vie che delimitano il perimetro della Sinagoga ebraica;

• l’interdizione delle manifestazioni nelle Piazze della Signoria, del Duomo (ad eccezione di manifestazioni e presidi sotto il Palazzo della Regione), San Giovanni, della Repubblica e San Lorenzo, nonché nel Piazzale degli Uffizi e in Ponte Vecchio;

• l’interdizione di cortei nelle vie che conducono agli ospedali fiorentini di Santa Maria Nuova e del complesso di Careggi, nonché nelle aree limitrofe agli hub vaccinali;

• il divieto di effettuare cortei in direzione opposta a quella di marcia dei veicoli nei viali di circonvallazione.

Il provvedimento ha trovato ampia condivisione con l’Amministrazione Comunale e con i vertici delle Forze di Polizia.