Nuova vita per la cappella della Scuola Santa Teresa del Bambino Gesù di Montelupo

Recuperare un luogo di grande memoria storica e simbolica. È quello che ha fatto, con grande impegno, la Scuola Santa Teresa del Bambino Gesù di Montelupo, istituto di scuola primaria gestito dal gruppo Scuole per Crescere che, in uno sforzo comune tra il personale scolastico, ha riportato a nuova luce la cappella della scuola primaria. Il luogo sacro è stato inaugurato oggi, sabato 4 dicembre, alla presenza dell’amministrazione comunale, delle famiglie, del corpo docenti, di rappresentanti della Fondazione Don Renato Fissi, tra i quali il dirigente scolastico Gianmaria Cocchi.

La storia di questo edificio è molto particolare e affonda radici importanti per tutta la comunità di Montelupo Fiorentino e non solo. Le Suore Carmelitane, da quando non più residenti nella struttura, avevano ormai abbandonato la cappella da anni, usandola esclusivamente come magazzino e così l’aveva ereditata la gestione della Fondazione Don Renato Fissi. Una volta chiusa anche la casa delle suore nella vicina struttura scolastica a Samminiatello, a sua volta ad oggi gestita dalla Fondazione, entrambe le scuole si sono trovate senza una luogo di culto interno di riferimento.

Con un impegno importante, però, l’istituto ha deciso di ridare vita all'altare, recuperando dagli scantinati le vecchie panche di legno, che sono state oggetto di un’attività di restauro, insieme ai vari ornamenti religiosi. Così facendo la cappella è tornata ad essere un luogo da vivere, interno alla scuola per famiglie, docenti e bambini che, in questo modo, avranno nel loro quotidiano un punto di riferimento nell’istituto.

Fonte: Ufficio Stampa