Roffia si prepara alle feste: Concerto di Natale e addobbi sulle case

Domani 8 dicembre pur avendo annullato i mercatini di Natale e spostati al 12 si terrà alle ore 16:30 in chiesa a Roffia il Concerto di Natale della Corale Cosimo Balducci di San Miniato. L’ingresso è gratuito ma sarà necessario il Green Pass rafforzato.

Altra novità di quest’anno nella piccola frazione sanminiatese sono gli addobbi che le famiglie stanno iniziando a installare fuori dalle proprie abitazioni. Si tratta di nastri rossi che coloreranno i giardini delle abitazioni e porteranno aria di Natale. L'idea, a cura dell'associazione I Festaioli di Roffia e della Parrocchia San Michele Arcangelo, nasce per vestire a festa la frazione non solo di notte con le luminarie, ma anche di giorno. Circa metà dei nastri, in tutto 4mila metri, sono stati distribuiti dal gruppo Giovani dell'associazione porta a porta. I cittadini che non l'avessero ricevuto sono invitati a mettersi in contatto con I Festaioli di Roffia o con la Parrocchia, per ricevere il proprio addobbo.