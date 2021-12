Empolese Valdelsa, anche Nencini e Giannoni lasciano la Lega

La Lega perde altri due rappresentanti nell'Empolese Valdelsa. Dopo le molte dimissioni che in questi mesi stanno avvenendo in tutta la Regione, e dopo le dimissioni di Alessandro Scipioni e Vittorio Battini, nell'Empolese Valdelsa anche il capogruppo della Lega Salvini Premier all'Unione dei comuni dell'Empolese Valdelsa, Emmanuele Nencini, e il consigliere comunale di Certaldo, Stefano Giannoni, lasciano il partito.

"Purtroppo con molto rammarico e tanta delusione non mi ritengo più in linea con le scelte del partito, scelte non certo coerenti rispetto al partito che era quando anni fa mi sono iscritto". Così il capogruppo della Lega.

"Con tristezza e delusione che mi divora l'anima, ho dato le dimissioni dalla Lega alle quali si associa anche il consigliere Stefano Giannoni che con me siede in consiglio comunale a Certaldo. Dobbiamo continuare a rappresentare i cittadini che ci hanno dato fiducia, ma possiamo solo farlo rimanendo coerenti con quanto gli avevamo promesso ".