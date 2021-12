A Pontedera si presenta il libro 'Pci in Toscana'

Si terrà sabato 11 dicembre alle ore 17 presso l'Auditorium della Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera, in viale Rinaldo Piaggio, la presentazione del libro "Pci in Toscana, dalla liberazione allo scioglimento. Racconto per immagini". Il volume, a cura di Catia Sonetti, ( Edizioni Ets ) è suddiviso in quattro sezioni fotografiche. Le 268 immagini che lo compongono raccontano il radicamento capillare che il Partito comunista italiano conobbe in Toscana tra il 1945 e il 1991.

"Un viaggio lungo e ricco di sfumature, capace di riflettere nell’eterogeneità territoriale della regione una parte importante della storia repubblicana del Paese. Dalle battaglie civili alle grandi questioni internazionali, passando per l’attivismo richiesto dalla vita di partito e le affollatissime feste de l’Unità, gli scatti presenti in queste pagine si pongono l’obiettivo di recuperare lo spirito di partecipazione collettiva che contraddistinse l’esperienza del Partito comunista italiano, valorizzandone la dimensione condivisa e trasmettendone la memoria pubblica e privata", viene spiegato nella descrizione del libro.

All'evento, patrocinato dal Comune di Pontedera, parteciperanno Enrico Rossi (ex Sindaco di Pontedera e ex Presidente della Regione Toscana), Catia Sonetti, Direttrice Istoreco, e Federico Creatini, Ricercatore presso Istoreco Livorno e Centro di Ricerca Maria Eletta Martini Lucca.