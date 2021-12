Alla ex Manifattura Tabacchi nascerà un campus studentesco: Hines investe 80 milioni di euro

Hines, player a livello globale, guidato in Italia dal Senior Managing Director & Country Head Mario Abbadessa, ha finalizzato un investimento da 80 milioni di Euro, attraverso il fondo HEVF 2 Italy D gestito da Prelios SGR, per la realizzazione di un nuovo studentato di 16 mila metri quadrati, nell’area ex Manifattura Tabacchi, nel cuore dell’innovativo hub di Firenze. Il progetto complessivo, promosso da M.T. - Manifattura Tabacchi S.p.A., una joint venture costituita nel 2016 da PW Real Estate Fund III LP, un fondo gestito da Aermont Capital, e da CDP Immobiliare, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, si estende per 110 mila metri quadrati e mira al recupero dell’ex zona industriale attraverso la costruzione di aree di condivisione, coworking, spazi culturali, uffici, residenze e un hotel, rappresentando uno dei più significativi piani di rigenerazione urbana in Italia.

Il piano prevede la riqualificazione dell’edificio che delimita a ovest il perimetro della storica Manifattura Tabacchi, chiusa ormai da venti anni, dove verrà realizzata una nuova residenza universitaria. Oltre all’intervento di restauro dell’immobile, che consiste in un blocco regolare di chiara matrice modernista a tre campate strutturali realizzato tra il 1954 e il 1956 e dedicato a magazzino e deposito vendita, verrà anche costruito un quinto piano che consentirà di ampliare gli spazi a disposizione degli studenti con ulteriori stanze e luoghi comuni in condivisione. Al termine dell’intervento di rigenerazione, il nuovo studentato ospiterà più di 500 posti letto.

Il progetto ha coinvolto nel dialogo anche la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della provincia di Firenze, e si propone di preservare lo spirito industriale dell’architettura storica con interventi di carattere contemporaneo, capaci di valorizzare la monumentalità degli edifici e la qualità unica degli spazi e dei materiali. La residenza, che sarà completata nel 2024, sarà certificata Leed Gold e dunque progettata e realizzata in linea con i più elevati standard internazionali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica oggi presenti su scala mondiale.

La residenza universitaria si contraddistinguerà per la qualità e la ricca varietà di servizi che offre agli studenti, sul modello di campus universitari internazionali, come per esempio, aule studio, palestra, sala yoga, lavanderia e cinema, oltre a spazi comuni attrezzati per poter condividere il tempo insieme. Attraverso questa rete di esperienze e opportunità, lo studente entra a far parte di una comunità in cui esprimere al meglio il proprio potenziale in un contesto internazionale e in continua evoluzione, creando relazioni costruttive per il proprio futuro.

Grazie alla profonda esperienza maturata nel living, Hines contribuisce con il proprio know-how internazionale e locale alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana di Manifattura Tabacchi, ampliando la piattaforma di student housing anche a Firenze, città che, con più di 65 mila studenti, di cui circa il 20% proveniente dall’estero, rappresenta un’area dalla forte domanda inevasa.

Riconosciuta a livello mondiale per le sue ricchezze culturali e artistiche, infatti, Firenze è stata scelta da più di 40 università internazionali come luogo ottimale per ospitare la loro sede italiana, essendo inoltre la prima città, al di fuori degli Stati Uniti, con il più alto numero di università americane.

Solo il Polimoda, fashion institute fiorentino, classificato tra i migliori dieci istituti di moda al mondo che ha aperto la sua terza sede cittadina in Manifattura Tabacchi a gennaio 2020, accoglie ogni anno circa 2.000 studenti da più di 70 Paesi. A febbraio 2020 l’Accademia di Belle Arti di Firenze ha spostato parte delle attività didattiche in Manifattura in uno spazio temporaneo di 1.000 mq. A marzo 2020, anche l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (IME) ha traslocato in Manifattura da dove svolge la sua attività di organizzazione e coordinamento di corsi di formazione professionale internazionale volti all’insegnamento del savoir-faire nei mestieri dell’artigianato.

Infine, il progetto, situato in una posizione strategica a nord-ovest della città, a 10 minuti dal centro storico e dalla stazione di Santa Maria Novella, e a 15 minuti dall’aeroporto, beneficerà anche dalla nuova linea T4 della tramvia che, entro il 2024 collegherà Manifattura Tabacchi al centro di Firenze, garantendo la connettività necessaria per raggiungere in pochi minuti tutti i servizi della città.

Hines riconosce nel piano di rigenerazione urbana di Manifattura Tabacchi, le potenzialità per trasformare il territorio in uno spazio dinamico e vibrante, che guarda al domani. L’ambizioso progetto di riqualificazione immobiliare della Manifattura, che procede grazie all’iniziativa di Aermont Capital e di Cassa Depositi e Prestiti, sta dando vita a un nuovo quartiere per la città di Firenze, ma anche ad un centro per la cultura contemporanea, l’arte e la moda, complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso con il mondo, in linea con i moderni criteri ESG. Qui formazione, ricerca e produzione rappresentano nuove opportunità per proiettare Firenze nel futuro.

Fonte: Ufficio Stampa