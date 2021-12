I bambini di Firenze scrivono al Papa: un libro per l'arrivo di Francesco in Toscana

"Caro Francesco… I bambini scrivono al Papa". Sarà questo il titolo della raccolta di lettere, pensieri, temi e disegni che gli alunni delle primarie nelle scuole cattoliche della provincia di Firenze realizzeranno per dare il loro caloroso benvenuto in città al Santo Padre. All’iniziativa potranno partecipare anche le classi di catechismo delle parrocchie fiorentine nella stessa fascia di età (6-11 anni).

Il libro (a cura del settimanale Toscana Oggi in collaborazione con Fism, Ufficio scuola e Ufficio catechistico della diocesi di Firenze e Radio Toscana) uscirà in occasione della visita di papa Francesco, che il 27 febbraio tornerà a Firenze per la conclusione dell’incontro dei vescovi del Mediterraneo, che si terrà nel capoluogo toscano dal 22 al 27 febbraio. Tutti i bambini che lo vorranno potranno inviare un disegno, un pensiero, un tema, indirizzato a papa Francesco. Sarà possibile anche registrare brevi audio, di massimo un minuto, che poi verranno trasmessi da Radio Toscana.I bambini, con l’aiuto dei loro insegnanti, a partire da quelli di religione, o dei loro catechisti, sono invitati a soffermarsi su tre temi: la pace, il clima, l'ambiente Gli elaborati possono essere inviati all’indirizzo email papa@toscanaoggi.it che sarà aperto dal 13 dicembre fino al 19 gennaio.

"Non è un concorso - spiega il direttore di Toscana Oggi Domenico Mugnaini - non vogliamo mettere in competizione tra loro i bambini. Per questo raccoglieremo tutti gli elaborati che ci verranno inviati, ne faremo un volume - piccolo o grande dipende dal numero dei partecipanti - che ci piacerebbe consegnare a papa Francesco e a tutti i vescovi e sindaci che in quei giorni saranno a Firenze".

Al convegno «Mediterraneo frontiera di pace», promosso dalla Cei, parteciperanno una sessantina di vescovi provenienti da tutti i paesi che si affacciano su questo mare; negli stessi giorni si riuniranno a Firenze anche i sindaci delle città del Mediterraneo, invitati dal Comune di Firenze.