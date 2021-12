Il Baule dei sogni porta gli abbracci al teatro di Santa Croce: la rassegna per bambini

Il Baule dei sogni per domenica 12 dicembre al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno offre uno spettacolo bellissimo. Il cartellone della rassegna per famiglie propone infatti una delle produzioni più interessanti di Teatro Telaio: Abbracci con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, drammaturgia e regia Angelo Facchetti.

Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola di abbracci. Perché con gli abbracci ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire i bambù. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice e naturale come l’abbraccio, che è per eccellenza quello dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione e che si impara di nuovo ad ogni incontro.

Spettacolo indicato per bambini dai 3 ai 10 anni.

Il programma del Baule al Verdi prosegue a gennaio con due produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro domenica 16 gennaio La regina delle nevi e domenica 23 Le avventure di Pesce Gaetano.

Gli spettacoli iniziano alle 17.00.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli il sabato a Santa Maria a Monte e la domenica a Santa Croce, in orario pomeridiano.

La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal teatro - Ufficio stampa