Che cosa sono i dogecoin: scopriamolo insieme!

Hai mai sentito parlare dei dogecoin? Se la tua risposta è no, nessun problema, perché dopo aver letto l’articolo di oggi, questa criptomoneta non avrà più segreti per te!

I dogecoin, come detto pocanzi, sono una criptovaluta, ossia una tipologia di moneta digitale, che per propria natura risulta essere criptata, infatti la stessa, risulta visibile ed utilizzabile solamente da chi conosce un determinato codice informatico.

Una criptovaluta, non esiste, quindi, in formato fisico ma è generata solo in maniera digitale attraverso un processo di mining, ossia il procedimento di estrazione delle monete digitali.

Ma che cosa sono i dogecoin, come si utilizzano e come si posizionano nel mare magnum delle criptovalute?

I dogecoin sono delle criptovalute, create nel 2013, il cui fine era quello di fare uno scherzo goliardico, infatti il logo di questa criptovaluta prende spunto da un meme molto diffuso sul web in quel periodo, che rappresenta un cane di razza Shiba Inu.

Il nome stesso rende omaggio all’animale protagonista di questo logo, infatti il termine “doge” in slang americano significa “cane”, si tratta di una storpiatura del classico “dog” che tutti conosciamo, mentre “coin” significa “moneta”.

Questa criptomoneta, nonostante il progetto iniziale fosse di puro scherzo, ha saputo sviluppare il proprio potenziale con molta velocità, infatti sin da subito ha conosciuto una florida diffusione a livello mondiale.

Il dogecoin è una criptovaluta che riesce a mantenersi stabile nel tempo, nonostante le fluttuazioni che investono anche altre criptovalute, pertanto si tratta di un investimento da tenere decisamente in considerazione.

Infatti, nonostante le criptovalute siano una moneta non governativa e che quindi non risentano della fluttuazione e dell’inflazione dei mercati mondiali, come invece accade per la borsa e quindi per monete classiche come euro e dollaro, ad esempio, risulta essere ancora una moneta senza corso legale in quasi tutto il mondo, poiché non regolamentata da enti ed istituzioni governative.

Ora ti starai sicuramente chiedendo cosa significa questo discorso e starai pensando se sia meglio comprare dogecoin oppure evitare di investire in questa criptovaluta.

La risposta è semplice: stai sereno e non farti alcuna paranoia, infatti il nostro discorso sta solamente a significare che molto probabilmente, nel 99% dei casi non potrai pagare in un negozio fisico attraverso il tuo wallet colmo di dogecoin, almeno non attualmente, ma dovrai optare per questa criptomoneta, che rappresenta un’opzione assolutamente vantaggiosa, se vuoi fare un investimento a medio e lungo termine.

Infatti, potrai monitorare il mercato azionario, in maniera comoda, facile e smart ovunque ti trovi.

Ti basterà solamente controllare l’andamento della criptomoneta, attraverso il tuo wallet virtuale, dopodiché potrai decidere in un click se tenere e magari investire nuovamente il tuo capitale in dogecoin oppure cedere tutto il tuo patrimonio in quel determinato momento.

Ovviamente prima di fare qualsiasi tipologia di investimento, sia con monete fisiche che criptovalute, devi valutare i pro ed i contro, considerando anche che i benefici si vedono nella maggior parte dei casi con un investimento a medio e lungo termine, ma se deciderai di investire anche a breve termine, sicuramente i dogecoin sono la scelta migliore.

Infatti, potrai godere di vantaggi anche investendo un capitale minimo e decidendo di cedere il tuo patrimonio, dopo poco tempo, sia tu abbia guadagnato rispetto l’investimento iniziale, che se abbia una perdita o l’importo sia invariato rispetto a quanto investito.

Vista la grande richiesta di questa criptomoneta, avrai sempre qualcuno interessato ad investire in essa e ciò rappresenta un paracadute nel caso deciderai di cambiare rotta.