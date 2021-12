Cinema e teatri, 30mila euro dal Comune di Montelupo

Un sostegno concreto per le attività culturali che a causa dell'emergenza sanitaria sono state pesantemente penalizzate.

L'emergenza sanitaria ha avuto fra i suoi effetti negativi ripercussioni pesanti su tutto il settore culturale, cinema e teatri in particolare.

I dati del Centro Studi Siae confermano che nel 2020 si sono registrati circa il 70% di eventi cinematografici in meno rispetto all'anno precedente e il 65% in meno di eventi teatrali.

L'amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino ha sempre riconosciuto il valore e l'importanza sociale di attività culturali quali cinema e teatro, sostenendo le attività presenti sul territorio e promuovendo direttamente progetti culturali rivolti sia ad un pubblico adulto che ai bambini.

Per questa ragione la Giunta ha scelto di stanziare 30.000 euro per concedere contributi a cinema e teatri operanti esclusivamente nel territorio comunale gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro.

All'indicazione della giunta seguirà un vero e proprio bando per il quale le realtà interessate potranno presentare domanda.

"Nei lunghi mesi caratterizzati da chiusure abbiamo sostenuto la cultura attraverso tutti i canali che avevamo a disposizione e non appena è stato possibile abbiamo sostenuto la rassegna di cinema estivo e organizzato spettacoli teatrali. Il rischio di perdere istituzioni culturali come cinema e teatri è alto, soprattutto in realtà piccole come il nostro territorio e dobbiamo sostenerle come possiamo. I cinema, i teatri sono linfa per l'anima e per la mente e sono un bene della collettività. Da qui la scelta di destinare a questo genere di attività una forma di ristoro", afferma l'assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa