Comitato Difesa Costituzione, a Empoli si parla di WikiLeaks con Stefania Maurizi

Stefania Maurizi

Continua l’impegno del Comitato in Difesa della Costituzione Empolese Valdelsa per far conoscere, attualizzandone il contesto, la nostra Carta Costituzionale.

Il diritto all’informazione, previsto dall’articolo 21 della Costituzione, è il più altro dei diritti primari, tra le libertà fondamentali ciò che meglio caratterizzano il regime vigente dello Stato. Affronteremo l’argomento, centrale nella vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale, partendo dalla vicenda di Julian Assnage e di WikiLeaks, il giornalista chiuso di una prigione di massima sicurezza del Regno Unito che sta lottando contro le più potenti istituzioni della Terra che da oltre un decennio.

Lo faremo con Stefania Maurizi, autrice del libro “Il potere segreto: Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks” una delle giornaliste più vicine a Julian Assange da sempre: in Italia è stata la persona che ha diffuso i documenti di WikiLeaks. Partecipa come testimone al processo in corso a Londra per l’estradizione di Assange negli Stati Uniti.

L’incontro verrà moderato da Matteo Bortolon autore di innumerevoli articoli di politica economica per il Manifesto, La Fionda, Puntocritico. L’appuntamento è per sabato prossimo, 11 dicembre, alle ore 16 presso Palazzo Pretorio, Piazza Farinata degli Uberti Empoli.

Fonte: Comitato in Difesa della Costituzione Empolese Valdelsa