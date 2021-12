Covid-19, contributo del Comune di Gambassi per le attività economiche colpite dalla restrizioni

Il Comune di Gambassi Terme, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 86 intende sostenere le micro imprese e le piccole imprese appartenenti ai comparti del commercio al dettaglio, dei servizi della ristorazione, del turismo dei servizi alla persona,

che, a causa della pandemia, sono state chiuse, oppure sospese con forti restrizioni, e hanno oggettivamente subito gravi perdite economiche.

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune a disposizione ammontano a 60mila euro, al lordo delle ritenute di legge. Il contributo è assegnato in un'unica soluzione una tantum a fondo perduto, ed è quantificato nella misura pari a 1000 euro.

Possono accedere al contributo comunale le micro e piccole imprese del commercio su sede fissa che esercitino in modo prevalente le attività rientranti nelle seguenti categorie:

- Attività di commercio al dettaglio;

- Pubblico esercizio (ad es. bar, ristoranti);

- Esercizio di vicinato del settore alimentare e non alimentare;

- Pizzerie, rosticcerie;

- Servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing);

- Palestre;

- Stabilimenti termali e Circoli Ricreativi.

Se il soggetto richiedente è titolare di più autorizzazioni o attività, può presentare l’istanza per una sola di queste. Sono esclusi dal contributo economico comunale di cui al presente avviso coloro che gestiscono sale gioco. Non potranno in ogni caso accedere al contributo coloro la cui ditta, ancorchè attiva nel 2019 e 2020, risulti cessata alla data di emanazione del presente bando.

I DETTAGLI