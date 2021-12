È online il nuovo sito web del Comune di Castelfiorentino: servizi e info a portata di mano

Castelfiorentino nel cuore della Toscana. Questo il biglietto da visita che compare nell’home page del nuovo sito web istituzionale del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it), che da pochi giorni è on line avendo sostituito quello precedente, che risaliva al 2003. Il nuovo sito si presenta in una veste decisamente più accattivante grazie alle belle immagini del territorio, tuttavia l’obiettivo prioritario non si è concentrato sull’aspetto estetico quanto sul rendere i suoi contenuti accessibili e fruibili ad un numero sempre maggiore di cittadini.

Realizzato su piattaforma open source Drupal e secondo le Linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione, che prevedono una grafica coerente, un'architettura dell'informazione semplificata e funzionale e una standardizzazione dei principali elementi tecnici, il nuovo sito pone anche maggiore attenzione ai servizi online, ai quali viene dedicato un apposito spazio in home page.

Il nuovo sito interagisce inoltre in maniera più efficace con gli altri strumenti di comunicazione del Comune ed è fruibile indipendentemente dal supporto utilizzato (Pc, smartphone, tablet, ecc..) adattandosi in modo automatico al dispositivo con cui viene visualizzato.

L’obiettivo strategico è stato quindi quello di fornire ai cittadini una visione completa delle attività del Comune e dei suoi servizi, ), offrendo un accesso rapido e semplificato alle informazioni di cui si ha bisogno e nuove funzionalità maggiormente rispondenti alle esigenze attuali, ma mantenendo allo stesso tempo la ricchezza dei contenuti presenti nella vecchia versione del sito web e frutto di un lavoro redazionale di anni: il precedente sito web venne realizzato addirittura nel 2003 e, all’epoca, aveva struttura e caratteristiche all’avanguardia, tant’è che nel corso degli anni ha avuto bisogno di una sola revisione per conformarsi ai requisiti di accessibilità.

La messa online del nuovo sito istituzionale conclude e integra il percorso di rinnovamento della presenza di Castelfiorentino in rete dopo la pubblicazione del sito di promozione turistica visitcastelfiorentino.it, accessibile anche dal nuovo sito web comunale.

“Il nuovo sito web – osserva l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Alessio Onnis – è il risultato di un progetto complesso, che ha coinvolto il personale sia nella definizione dell’architettura sia nella redazione di nuovi contenuti e nel recupero di quelli già esistenti, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle informazioni. A conclusione di questo lavoro desidero ringraziare tutto il Servizio al Cittadino e in modo particolare la dott.ssa Alessandra Mannini, che ha curato gli aspetti redazionali”.

“Siamo consapevoli – prosegue Onnis – che saranno necessari altri interventi migliorativi e integrativi e, in questo senso, la collaborazione di tutti i cittadini sarà preziosa e gradita. Per questo invitiamo tutti i visitatori del sito a un approccio critico e aperto, ogni aiuto a migliorarci sarà sicuramente apprezzato”.

Tutti i visitatori sono pertanto invitati ad inviare osservazioni, suggerimenti o proposte di inserimento di nuovi contenuti al seguente indirizzo: redazioneweb@comune.castelfiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa