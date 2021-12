Empoli Jazz Winter, arriva Andy Sheppard e il progetto Meeting Point

Continua la XIII Edizione di Empoli Jazz Winter 2021 ospitando un musicista internazionale d’eccezione: Andy Sheppard.

Andy Sheppard e Marco Tindiglia danno vita al progetto “Meeting Point,” un vero e proprio punto di incontro di personalità musicali e di luoghi dell’anima. Un viaggio musicale che dalla Bristol di Andy Sheppard arriva alla Genova di Marco Tindiglia mescolando nell’interplay jazzistico melodie, armonie e ritmi del Nord Europa e del Mediterraneo, dei Caraibi e dell’India.

La collaborazione tra i due musicisti nasce nel 2011 in occasione del Festival Jazz in Laurino e si sviluppa nel corso degli anni sia durante numerosi workshop condotti insieme, sia in performance in diverse formazioni, dal duo al sestetto.

Affiancati da Masa Kamaguchi al contrabbasso e Michele Rabbia alle percussioni insieme hanno realizzato il Cd Sounds from the Harbor, pubblicato nel 2015.

Inoltre dallo scorso anno Tindiglia è entrato a far parte del quartetto ECM di Andy Sheppard, con cui ha avuto modo di esibirsi in Portogallo, Spagna e Germania.

Durante il concerto Sheppard e Tindiglia alternano brani di propria composizione a momenti di improvvisazione estemporanea, in un continuo interplay che partendo dalla comune matrice jazz cerca di essere tanto libero di spaziare nei diversi generi musicali quanto rigoroso nel cercare una trama, un senso ed una direzione comune.

Andy Sheppard è un sassofonista jazz (tenore e soprano) britannico di fama internazionale apprezzato sia come solista che come docente, dall’impressionante abilità tecnica e pulizia del suono. Ha più volte vinto il British Jazz Award e vanta collaborazioni discografiche, concertistiche e didattiche con musicisti della levatura di Gil Evans, Carla Bley, George Russell, Steve Swallow, Keith Tippett, John Martyn, Paolo Fresu, Rita Marcotulli.

Marco Tindiglia è chitarrista e compositore jazz, laureato al prestigioso Berklee College of Music di Boston nonché didatta e direttore artistico dei festival Gezmataz di Genova. Vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Dennis Irwin, Matt Garrison, Karl Berger, Berliner Philarmoniker String quintet, Hamilton de Holanda, Rita Marcotulli, Maria Pia De Vito, George Garzone, Piero Leveratto, Matt Renzi, Paolino Dalla Porta, Dejan Terzic.

Fonte: Empoli Jazz