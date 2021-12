Fa avance a cameriera in albergo, 25enne in questura per droga

Aveva fatto delle avance a sfondo sessuale a una cameriera che stava svolgendo le pulizie della sua camera di hotel. Ieri pomeriggio a Pisa la polizia è intervenuta con una pattuglia su segnalazione del direttore dell'hotel. L'ospite era un 25enne di origini nordafricane in regola con il permesso di soggiorno. Quando sono entrati nella camera gli agenti hanno trovato 4 grammi di hashish. Dopo aver informato la cameriera della possibilità di sporgere querela per molestie a sfondo sessuale, hanno accompagnato il giovane in Questura, sequestrando a suo carico lo stupefacente rinvenuto e segnalandolo amministrativamente come assuntore.