Finale Waterpolo Ability: Rari Nantes Florentia a Palermo grazie a Fondazione CR Firenze

A Palermo, domenica 12 dicembre, si disputa la prima finalissima di Super Coppa Italiana Waterpolo Ability tra la Rari Nantes Florentia, detentrice della Coppa Italiana, e i campioni d’Italia della Lazio. Una trasferta ricca di emozioni che è stata resa possibile grazie a Fondazione CR Firenze, che ha sostenuto le spese di tutto il team fiorentino. L’iniziativa è stata presentata, questa mattina, dal Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori, dall’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, Presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri e dall’ allenatrice progetto Waterpolo, nonché portiere Serie A1 femminile e Ability Laura Perego.

Il match vede protagoniste due società di spicco del mondo natatorio nazionale, con i gigliati unico club interamente formato da ragazzi con disabilità motoria. Tra i simboli dell’attesa finalissima, l’atleta azzurro Simone Ciulli, vice capitano gigliato e medaglia d’ argento alle Paralimpiadi di Tokyo, nella staffetta 4x 100. Fischio d’inizio ore 15:00 Diretta Rai Sport con la telecronaca di Dario Di Gennario e Francesco Postiglione.

“La finale è un’occasione importante non solo per la squadra fiorentina - afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -, è un momento di grande orgoglio per l’intera città. Questi ragazzi rappresentano con la loro storia e professionalità sportiva dei grandi esempi di forza e tenacia, che ci rendono tutti orgogliosi. I valori che portano avanti sono profondamente condivisi dalla Fondazione che per questo si è impegnata a fornire loro un sostegno in questa avventura. Siamo emozionati insieme a tutto il team e facciamo loro un grande in bocca al lupo”.

"Siamo grati alla Fondazione CR Firenze - ha dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione - per la sua sensibilità e per il suo contributo, fondamentale per la riuscita di questa trasferta. Questa finale è un evento storico che ha un grande valore sportivo e non solo. Firenze è orgogliosa di questi atleti che ci regalano emozioni uniche e indescrivibili, dimostrando che con la forza di volontà e la passione si può andare oltre ogni limite".

“Siamo grati alla Fondazione CR Firenze per aver mostrato sensibilità morale e impegno concreto a favore del nostro progetto di waterpolo ability - ha dichiarato Andrea Pieri, numero uno biancorosso e vice Presidente della Federnuoto - . Questa nuova collaborazione sarà uno stimolo in più per portare ancora più in alto i colori di Firenze, nella speranza che s’inauguri un lungo percorso a sostegno di tutte le altre iniziative sportive e sociali che da oltre un secolo portiamo avanti”.