Firenze, Babbo Natale e la Befana pronti a calarsi dall'alto

Firenze si prepara all’arrivo di Babbo Natale, Befana e loro aiutanti, che, come da tradizione, si caleranno dall’alto di tre monumenti e palazzi storici del centro. Uno su tutti: Palazzo Vecchio, che domenica 12 dicembre 2021 alle ore 11 vedrà Babbo Natale e i suoi elfi scendere dalla sommità con l’aiuto di funi fino a toccare il suolo sull’arengario in piazza della Signoria, dopo aver srotolato uno striscione di auguri lungo 12 metri. Una volta a terra, saranno a disposizione dei più piccoli per i saluti e le foto di rito.

Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini, offerto alla città con il patrocinio del Comune da Confcommercio Firenze ed EdiliziAcrobatica, azienda attiva da oltre 25 anni in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia.

Saranno proprio i tecnici di EdiliziAcrobatica, abituati a muoversi su e giù lungo facciate dall’altezza vertiginosa, a interpretare il “grande vecchio” venuto dal Polo Nord con i suoi aiutanti per portare doni a tutti i bambini. Per assistere allo spettacolo, libero e gratuito, basterà recarsi di fronte a Palazzo Vecchio, osservando tutte le precauzioni imposte dalle normative antiCovid (come l’uso della mascherina e il distanziamento).

Giovedì 6 gennaio arriverà invece la Befana, che con un seguito di anziane ma spericolate collaboratrici si calerà alle ore 11 dall’Arco di piazza della Repubblica e dal palazzo della Rinascente. Anche qui, dopo la spettacolare discesa ci sarà spazio per le foto e i saluti ai bimbi.

“Questi spettacoli suggestivi organizzati da Confcommercio ed Edilizia acrobatica sono due appuntamenti per festeggiare insieme ai propri cari nel cuore della città”, dichiara il sindaco Dario Nardella. “Non siamo ancora fuori dalla pandemia e serve lo sforzo di tutti per trascorrere le feste in sicurezza ma vogliamo con tutto il cuore che questo sia un Natale all’insegna della fiducia e della speranza”.

“Con queste due iniziative semplici ma coinvolgenti vogliamo augurare buone feste ai fiorentini e ai tanti visitatori che hanno Firenze nel cuore”, spiega il presidente provinciale e regionale di Confcommercio Aldo Cursano, “sarà l’occasione per alzare lo sguardo e ammirare ancora una volta la bellezza della nostra città, ritrovando insieme ai propri cari un po’ di quella serenità che l’emergenza pandemica ha messo a dura prova”.

“Siamo davvero felici di poter dare il nostro contributo a rendere ‘speciale’ il Natale dei bambini di Firenze – commentano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci di EdiliziAcrobatica - Le calate dei nostri Babbi Natale per noi sono ormai una tradizione, iniziata quando eravamo pochissimi e le realizzavamo per i figli dei nostri dipendenti. Ed ecco che portare sui volti di altri bambini quei sorrisi che abbiamo imparato a vedere su quelli dei figli dei nostri Acrobatici ci riempie il cuore di gioia”.

Fonte: Ufficio Stampa