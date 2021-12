Haus of Sitrì: storica collaborazione tra Arcigay Livorno e The Cage

Arcigay Livorno continua la propria crescita sul territorio. Dopo la creazione di un gruppo piombinese, le decine di eventi organizzati e, soprattutto, in vista della parata del pride che si terrà in primavera, l’associazione ha deciso di aprire le proprie porte alle decine di persone che vogliono avvicinarsi ai temi Lgbtqia+, inaugurando una collaborazione storica. Arcigay unisce le forze con il The Cage per organizzare insieme la prima festa queer della città livornese. Si tratta di cinque appuntamenti mensili il cui debutto è previsto per venerdì 10 dicembre.

Un modo per divertirsi, ballare, parlare di temi importanti all’interno di un ambiente inclusivo che favorisca la libera espressione del proprio orientamento sessuale e identità di genere oltre a promuovere l'integrazione della comunità lgbtqia+ nel tessuto cittadino. Una prova generale di fusione tra impegno politico, sociale e divertimento che è nello spirito del pride toscano. Arcigay Livorno infatti, a causa della pandemia, ha rimandato di due anni la propria possibilità di ospitare la parata dell’orgoglio toscano. Il Toscana Pride ha toccato fino a oggi le città di Firenze, Arezzo, Siena; poi, per il covid, si è tenuto in forma online con decine di eventi e convegni.

Le serate al Cage avranno sei iconiche ed eclettiche drag queen toscane come ospiti d’eccezione: Marchesa Drastik, Pavona Mugler, Lalique Chouette, Christine Lacroix, Robyn Folie e Victoria Wankinson.

Sfoderando i loro tacchi più vertiginosi, le parrucche più cotonate e gli abiti più sgargianti saranno pronte ad accogliere, intrattenere con show divertenti e condurre il pubblico verso le danze sfrenate della notte sotto la guida della misteriosa figura di Madame Sitrì, noto personaggio della storia e del folklore labronico, maitresse del più noto e rinomato bordello della città, e ricordata come donna di fascino ed eleganza.

Un abbinamento insolito, che denota l'intenzione di legare la festa ad una singolare e provocante storia livornese e rielaborarla attraverso l'ironia dell'arte drag, che ad oggi risulta la forma di spettacolo che meglio si è evoluta nel rispetto di ogni identità.

La campagna pubblicitaria curata da Giulia Barini e Michele Benvenuti ha visto avventurarsi le regine della notte nei luoghi livornesi. Un progetto nel progetto, che copre l'intenzione di diffondere capillarmente la cultura queer. Sei saranno i luoghi visitati dalle nostre Drag dove saranno ritratte in altrettante cartoline ricordo: Piazza Garibaldi, la Guglia, il quartiere popolare di Shangai, il mercato di Piazza Cavallotti, Piazza Attias e la stazione centrale.

La serata avrà un costo di 10 euro che viene ridotto a 8 per i possessori di tessera Arcigay. Il drag show è a mezzanotte, seguirà discoteca fino a tarda notte.

EVENTO FACEBOOK: https://facebook.com/events/317025273581533/

PROFILO INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hausofsitri/

Fonte: Ufficio Stampa