Hub il 'Ceppo': da lunedì 13 dicembre apertura dalle 8 alle 20 con 1000 dosi giornaliere

Da lunedì 13 dicembre l’attività del Punto prelievi del Ceppo in piazza Giovanni XXIII sarà effettuata presso il distretto Centro di Pistoia in vicolo Santa Caterina.

Il trasferimento del servizio, come annunciato nei giorni scorsi dal dottor Daniele Mannelli, direttore SDS di Pistoia, si rende necessario per consentire la prosecuzione a pieno ritmo della campagna vaccinale anti Covid -19.

Dallo scorso 2 dicembre infatti, è stato aperto in orario pomeridiano l’Hub il “Ceppo”, allestito all’interno del Punto Prelievi, mettendo a disposizione per la vaccinazione gli ambulatori dedicati ai prelievi. Proprio dal 13 dicembre i turni vaccinali saranno garantiti dalle ore 8 alle 20 con 1000 dosi di vaccino per far fronte all’incremento di richiesta.

Per consentire le operazioni di trasferimento, venerdì 10 dicembre l’attività del Punto Prelievi del Ceppo sarà sospesa e riprenderà a pieno ritmo e con le stesse modalità nella nuova sede lunedì 13 dicembre.

Gli ambulatori presso il distretto Centro di Pistoia assicurano il servizio prelievi ad accesso diretto, oltre il ritiro referti e la consegna di campioni biologici.

Sempre da lunedì 13 dicembre, sarà potenziata l’attività di prelievi ematici attraverso l’apertura di ulteriori quattro giorni settimanali, presso i distretti di Fornaci e Belvedere, che garantiranno il servizio da lunedì a sabato su prenotazione attraverso il sistema regionale Zerocode.

Fonte: Ausl Toscana Centro