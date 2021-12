Il weekend con la biblioteca di Castelfranco, tante attività per i più piccoli

Si torna a dar spazio all’immaginazione e alla fantasia con tante iniziative che riprendono vita nella Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto e di Orentano.

Proseguono le iniziative del progetto “La Biblioteca ti regala la voglia di leggere e creare”.

Sabato 11 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 è in programma presso la Biblioteca di Orentano "Il Natale delle meraviglie" nella rassegna “Storie in cornice Speciale Natale”, per bambini dai 3 ai 5 anni di età.

Sarà utilizzato il Kamishibai, l’antico teatrino di legno di origine giapponese che rende ancora più magico l’ascolto delle storie, che per l’occasione si vestirà a festa per rendere l'attesa del Natale ancora più emozionante. Un appuntamento speciale per scoprire tutti i segreti della vita di Babbo Natale.

Domenica 12 dicembre dalle 16,30 alle 18.00 per la rassegna "Pomeriggi d'autore ragazzi" è in programma un evento con Fabrizio Silei. Un'occasione speciale per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni che potranno conoscere fi persona l'autore di libri di grande successo in Italia e all'estero, vincitore nel 2014 del Premio Andersen. Un appuntamento da non perdere anche per farsi fare una dedica personalizzata.

Il ricco programma di eventi con letture animate, laboratori creativi e incontri con l’autore andrà avanti fino alla fine di dicembre con tanti appuntamenti per ogni età.

Si ricorda inoltre che sabato 11 dicembre alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco ci sarà anche il secondo appuntamento del ciclo di conferenze con il professor Massimo Baldacci dal titolo "Dante, Beatrice e le altre".

È obbligatoria la prenotazione: per info chiamare i numeri 0571487260 e 0571487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa