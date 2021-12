Intitiolazione di un percorso ciclopedonale all'ex deportato Italo Geloni

Un altro passo importante per costruire Memoria nel Comune di Vicopisano, domenica 12 dicembre alle 11:00. Il percorso ciclopedonale Lugnano-Noce-Uliveto Terme sarà intitolato all'ex deportato politico ai campi di sterminio, Italo Geloni. Il punto di ritrovo per Amministratori, associazioni e cittadini è davanti a Villa Rita, a Noce. Saranno presenti i figli, Laura, presidente di Aned Pisa, e Paolo e altri membri dell'Associazione Nazionale Ex Deportati.

Interveranno il Vicesindaco, con delega alla Memoria, Andrea Taccola, la Consigliera alla Cultura, Elena Pardini, Laura e Paolo Geloni, modererà il Sindaco Matteo Ferrucci. Simone Cassandra, di Teatro InBìLiKo, leggerà alcuni passi del Diario di Italo Geloni, l'iniziativa sarà aperta e arricchita dalle violiniste dell'Accademia Musicale Pontedera, che ha una sede anche nella ex scuola di San Giovanni alla Vena, dirette dalla Maestra Eleonora Bandecchi.

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid.

"E' fonte di grandissima emozione questa intitolazione _ interviene il Vicesindaco Taccola _ e poter ricordare con Laura e Paolo il padre Italo, nato il 23 novembre 1924 a Serravezza in una famiglia antifascista, e arrestato dalle SS a La Spezia il 2 luglio 1944 perché attivo membro della Resistenza. Da quel momento iniziò per lui una terribile odissea, fu detenuto in diverse carceri e poi trasferito al campo di Bolzano-Gries. Fu deportato il 5 settembre 1944 al campo di Flossenburg e poi trasferito al sottocampo di Hersbruck, nelle vicinanze di Norimberga, dove collaborò all’organizzazione di un comitato di liberazione e tentò una fuga. Scoperto dalle SS venne condannato a morte, ma poi fu rilasciato e trasferito, di nuovo, stavolta a Mauthausen, dove lavorò nella compagnia di punizione alla cava di pietra. Successivamente fu ancora trasferito a Hersbruck e poi fu costretto a raggiungere a piedi il sottocampo di Saal-Donau. Il 9 aprile 1945 _ aggiunge il Vicesindaco _ venne trasferito, a piedi e in treno, a Dachau, dove giunse il 24 aprile e dove venne liberato, ormai malato e allo stremo delle forze, il 29 aprile 1945."

"Da subito Italo Geloni _ conclude il Sindaco Ferrucci_ ha iniziato a costruire Memoria e a trasmetterla alle nuove generazioni, attraverso la sua instancabile opera nelle scuole e durante i pellegrinaggi con gli studenti ai campi di sterminio.

Laura e Paolo continuano ciò che lui ha cominciato, con l'amore, la forza e la determinazione che sono stati propri del padre. Questa cerimonia di intitolazione ci permetterà di ricordare e di far ricordare, il 12 dicembre e ogni giorno, un grandissimo uomo, che ha voluto andare oltre il proprio dolore, oltre la propria personale, tremenda vicenda, della quale ha sempre portato i segni, per costruire, generosamente, insieme ai più giovani e a tutti noi una duratura Memoria, affinché atrocità simili non si ripetano mai più. Quando Italo andava nelle scuole spesso i ragazzi e le ragazze, i bambini, alla fine dei suoi racconti, gli dicevano: 'ma tu sei un eroe!, lui rispondeva, con semplicità: 'ho fatto solo il mio dovere', il titolo del suo Diario, la summa della sua vita e di quella della sua famiglia. Vi aspettiamo il 12 dicembre all'intitolazione."

Informazioni: www.viconet.it, comunicazione@comune.vicopisano.pi.it

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa