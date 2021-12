LIDL dona a Fondazione Charlie parte del budget per la cena di Natale

Anche quest'anno dalle lavoratrici e dai lavoratori della LIDL un gesto importante di solidarietà e sensibilità sociale. È stata infatti confermata l'iniziativa 'Un Natale solidale', grazie alla quale verrà devoluto in beneficenza il budget stanziato per le cene di Natale dei collaboratori dell'azienda. Tra gli enti, le associazioni e le realtà del territorio scelte direttamente dagli oltre 18.500 lavoratori, c'è anche Fondazione Charlie ONLUS, da trent'anni presente a Pontedera e attiva in tutta Italia con il suo telefono amico, in prima linea sul disagio adolescenziale e le dipendenze.

"È una scelta che ci riempie di gratitudine e di orgoglio - dichiara Angelo Migliarini, Presidente di Charlie - ed è particolarmente significativo che siano stati i lavoratori stessi a voler dare sostegno e fiducia alla nostra realtà. È segno che in questi anni Charlie ha saputo diventare un punto di riferimento a Pontedera, in Toscana e in tutta Italia. Trattandosi di una ONLUS, la nostra attività si basa sulla dedizione e la competenza delle nostre volontarie e dei nostri volontari e sulle donazioni. Per questo, a ringraziare LIDL non siamo soltanto noi di Charlie, ma virtualmente tutte quelle persone che trovano nel nostro lavoro attenzione e conforto". Da Migliarini anche una ulteriore riflessione: "La pandemia ha acuito le disuguaglianze sociali ed economiche e problematiche come l'esclusione sociale, le dipendenze, il disagio psicologico, soprattutto tra i giovani, che sono quelli che stanno pagando più duramente questa crisi. Anche per questo realtà come Charlie sono importanti per un territorio, rappresentano una riserva di capitale umano che concorre a costruire una comunità competente, affettiva e sana e l’OMS definisce la salute come 'stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia'. Ancora grazie ai lavoratori della Lidl, faremo di tutto per potenziare le nostre attività mettendo in campo un lavoro all'altezza delle sfide del presente".

