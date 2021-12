È morta a 93 anni la regista premio Oscar alla carriera Lina Wertmüller, tra le più famose del cinema italiano. La notizia è stata confermata quest'oggi. Tra i film più famosi Pasqualino Settebellezze, candidato all'Oscar per la miglior regia, prima donna della storia, e poi tante commedie e drammi, dai nomi lunghissimi e inconfondibili come Mimì metallurgico ferito nell’onore e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. La sua ultima pellicola è stata Peperoni ripieni e pesci in faccia del 2004.

La Toscana ricorda Lina Wertmüller per due iniziative degli ultimi anni. Le Chiavi della città di Firenze nel 2018. Wertmüller venne definita nelle motivazioni del conferimento “artista geniale, ironica, sempre originale, per tutto quello che ha dato al mondo del cinema e della cultura, in 90 anni di graffiante talento, in una carriera lunghissima (come i suoi celebri titoli-racconto), cominciata al fianco di Federico Fellini e vissuta sin qui con l’energia di una giovane e brillante donna di cinema e teatro al servizio della libertà e dell’immaginazione”. Anche nel 2020 venne omaggiata a Firenze con la mostra Superwomen.

Nel 2015 invece fu ospite di Arezzo per il Passioni Festival. Propose lo spettacolo “Un'allegra fin de siècle”: un viaggio grottesco attraverso le contraddizioni del secolo scorso. Un bagno d'orrore e novità, tra progresso e guerre mondiali. Un'occasione per celebrare una ricorrenza particolarmente significativa come il 70esimo anniversario della Liberazione. Venne definito all'epoca "una passeggiata di musica e parole, che toccherà la tragedia delle Torri Gemelle, Marlene Dietrich e Rita Hayworth".