Misericordia di Empoli, celebrata l’Assemblea della Fratellanza

Si è tenuta Mercoledì 8 Dicembre la tradizionale Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli. Un appuntamento importante che ricorre ogni anno, nel giorno della ricorrenza dell’Immacolata Concezione, in cui viene esposta la Relazione Morale del Governatore, si raccontano i servizi svolti nell’anno, si premiano i Volontari per il loro operato e si celebra il rito della Vestizione di nuovi Confratelli e nuove Consorelle. Se lo scorso anno l’evento era stato rimodulato, a causa dell’emergenza sanitaria, con una diretta televisiva della Relazione Morale, quest’anno la Fratellanza della Misericordia, autorità empolesi e rappresentanti di altre realtà del volontariato locale, si sono nuovamente riuniti in presenza per una mattinata ricca di emozioni.

Ad aprire l’Assemblea, alle ore 9.30, nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, la Relazione Morale del Governatore Pier Luigi Ciari, che ha sottolineato il grande servizio svolto dai numerosi volontari dell’Arciconfraternita a sostegno della comunità, necessario nel binomio Stato – Terzo Settore che riesce, con l’unione di risorse, a fornire risposte concrete alla popolazione. “Solo insieme possiamo rispondere alle esigenze sociali del territorio, in costante aumento a seguito dell’emergenza sanitaria. Ad Empoli abbiamo un’amministrazione sensibile che attua processi di welfare civile tramite percorsi condivisi e modalità attive di partecipazione della cittadinanza. E’ un welfare locale di alto livello, in cui si inserisce la collaborazione con la nostra associazione, che ha portato alla nascita di importanti nuovi strumenti di lotta alle difficoltà economiche, come nel caso dell’Emporio Solidale, un supermercato in cui è possibile fare la spesa senza pagare, utilizzando una tessera, aperto nel giugno di quest’anno, che assiste oggi quasi trecento famiglie e più di ottocento persone.”

Per riuscire ad ottenere questi importanti numeri di aiuto a livello locale è fondamentale l’operato svolto dagli uomini e dalle donne della Misericordia, che ogni giorno indossano la

divisa giallo-ciano e si occupano di chi ha bisogno, a cui il Governatore ha espresso la sua gratitudine.

Ha ringraziato la Misericordia, e tutti i suoi volontari, Brenda Barnini, Sindaco di Empoli: “la sinergia con voi mi fa guardare con fiducia al futuro – ha detto - La fiducia di chi sa di poter contare su tanti piccoli, grandi, risorse che rispondono ‘presente’ nel momento del bisogno.”

Per la “testimonianza dei valori che sono espressione dell’opera della Misericordia”, l’Arciconfraternita ha insignito la città di Empoli del prestigioso riconoscimento dell’Annunciazione d’Oro, consegnato dal Governatore al Sindaco Barnini.

Anche l’intervento del Senatore Dario Parrini ha sottolineato il ruolo dell’associazione non soltanto nell’esecuzione dei servizi, ma nell’ambito della co-progettazione e co-programmazione, come strumenti di amministrazione condivisa tra enti pubblici e Terzo settore.

Dopo la parte istituzionale, il coordinatore della mattinata, il giornalista Alessandro Lippi, ha dato la parola ai Capo Area e ai Referenti delle aree operative e dei servizi della Misericordia: un composito insieme di numeri, dati ma anche passione e impegno di chi tutti i giorni si dedica al prossimo. Il Provveditore Gionata Fatichenti ha elogiato l’operato dei 346 Fratelli e Sorelle che nel 2021 hanno svolto quasi 100mila ore di volontariato a servizio della collettività, portando avanti con dedizione la storia di sostegno e aiuto agli altri del movimento delle Misericordie che va avanti da 800 anni. Un servizio che non ha avuto sosta neanche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid, affrontata combattendo la paura, la fatica e la preoccupazione di chi era in prima linea nella lotta al virus. Fatichenti ha rivolto poi un pensiero ai volontari impegnati, anche durante l’Assemblea, nel servizio alla cittadinanza svolto all’Hub di Empoli, nella struttura concessa in comodato d’uso gratuito da Fondazione Sesa. Al 31 ottobre erano già 35mila i vaccini somministrati dalla linea vaccinale della Misericordia di Empoli.

Centrale nel racconto dei servizi il Trasporto Infermi, attivo in prima linea, 24 ore su 24, 365 giorni su 365, e particolarmente coinvolto nell’emergenza Covid. Con 9.937 trasporti ordinari e sociali, 3.258 trasporti di emergenza, e 286 volontari attivi, si conferma il grande lavoro svolto quotidianamente a partire dalla Centrale Operativa, cuore pulsante della Misericordia, che gestisce quotidianamente circa 500 telefonate, rispondendo alle diverse esigenze della

cittadinanza. Quest’anno, grazie alla collaborazione tra l’Arciconfraternita, il 118 di Empoli, il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Giuseppe, e alla raccolta fondi sponsorizzata nel 2020 dalla Misericordia, la comunità ha potuto contare inoltre su un nuovo presidio sanitario di fondamentale importanza per il trasporto di pazienti con patologie altamente contagiose, ossia l’ambulanza di biocontenimento e unità mobile di terapia intensiva. Grande impegno dei volontari anche al Centro Emmaus della Misericordia, con la Mensa, che nel 2021 ha fornito 15.458 pasti alle persone in stato di necessità, ma anche accoglienza 24 ore su 24, fino a maggio, nella Casa Albergo, in cui possono alloggiare tutti coloro che si trovano in situazioni di difficoltà o persone senza fissa dimora: a loro è riservato inoltre il servizio di Emergenza Freddo, attivato lo scorso 15 novembre e realizzato in collaborazione con l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e il Comune di Empoli, che prevede il trasporto e l’ospitalità nella ex scuola di Casenuove, frazione di Empoli.

Per l'operato svolto durante il periodo emergenziale, e per la loro testimonianza dei valori di Misericordia, sono stati premiati con la Medaglia al merito della Carità il gruppo di Protezione Civile, i Capo turno del Servizio di Trasporto infermi, il Gruppo di Assistenza Domiciliare, i Fratelli del Centro Emmaus, gli Infermieri e gli Oss della Rsa Vincenzo Chiarugi, il Personale Infermieristico del Servizio Domiciliare, il Centro di Formazione.

Premiato il Magistrato della Misericordia, per la sua guida autorevole dell'Arciconfraternita, ma anche per la costante presenza a fianco della Fratellanza, Federico Chesi, per la gestione del dispositivo operativo Covid-19, e il Segretario Generale Fabrizio Sestini.

Al termine dell’excursus sui servizi, sono stati premiati i volontari, sia per i servizi svolti, che per gli anni donati a sostegno del prossimo, in un'atmosfera di grande emozione condivisa.

Alle 12.00 l’evento si è spostato nella Insigne Collegiata per il rito della Vestizione, che segna il passaggio dal periodo di “aspirantato” a quello dell’effettiva entrata nel sodalizio, diventando a tutti gli effetti un “Confratello di Misericordia”. 50 sono i nuovi Confratelli e Consorelle che hanno partecipato alla Vestizione, tenutasi durante la Santa Messa officiata dal Proposto Don Guido Engels, Correttore dell’Arciconfraternita.

La giornata di festa si è ufficialmente chiusa nel pomeriggio con il Concerto del Coro dell'Immacolata e dell'Orchestra "Il Mosaico", diretti dal Maestro Alessandro Bartolozzi nella

Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, con lo “Stabat Mater” di Pergolesi, musiche di Puccini, Beethoven, Cagliero, Frisina e Stella, interpretate da Thalida Fogarasi, soprano, e Ramona Peter, contralto.

Premiazioni Confratelli e Consorelle – Anno 2020/2021

CROCE AL MERITO DELLA CARITA’ PER I 50 ANNI DI SERVIZIO

Premiato: Allegri Piero.

STELLA AL MERITO DELLA CARITA’ PER I 30 ANNI DI SERVIZIO

Premiati: Bagnoli Varo; Bruni Antonio; Capecchi Luigi; Caprì Giuseppe; Casalini Giuliano (alla memoria); Cecchi Anna Maria; Dainelli Sandro; Giannoni Stefano; Lucarelli Daniele; Ribecchini Paolo.

TARGA ARGENTO ALLA FEDELTA' PER I 15 ANNI DI SERVIZIO

Premiati: Anichini Antonella; Baiera Samuele; Bartolini Stefano; Benevieri Claudio; Boldrini Piero; Mazzantini Laura; Pucci Francesca; Rossetti Elena; Senesi Daniele; Sergianni Silvia; Volpi Simone.

MEDAGLIA D'ORO PER I 5.000 SERVIZI

Premiati: Bartolini Stefano; Casini Daniele.

MEDAGLIA D'ARGENTO PER I 1.000 SERVIZI

Premiati: Baggiani Mauro; Baiera Dario; Benedetti Andrea; Carriero Camilla; Ciampalini Fabio; Cipullo Francesco; Costagli Alessia; Curci Deborah; Del Tito Mirko; Di Giovanni

Sebastiano; Fazzini Fabio; Gazzerotti Lara; Lasso Montesinos Norka; Mancini Leonardo; Morlandi Giulio; Pinochi Francesco; Romei Filippo; Rossetti Paolo; Shpuza Elda; Sostegni Lorenzo; Zefferini Edoardo.

MEDAGLIA DI BRONZO PER I 500 SERVIZI

Premiati: Baldi Giancarlo; Bassano Pierluigi; Bellomo Luigi; Borsacchi Valentina; Buttitta Noemi; Calonaci Franca; Calosi Elena; Caparrini Giorgia; Cappelletti Luca; Carta Rosa; Costagli Alessia; Ferlino Vincenzo; Gori Gianluca; Gori Marco; Lazzeretti Lorenzo; Lo Pizzo Maria Giuseppa; Marchese Nicola; Mascalchi Gabriele; Pucci Laura; Rivera Flavia; Selameminaj Bianca; Sofia Simona; Sostegni Lorenzo; Stanco Giuseppe; Tatini Luigi; Treggiari Angela.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli