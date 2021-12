Muore mentre dorme in auto: forse un malore dovuto al freddo

È stato trovato morto nella sua auto in un parcheggio in Darsena a Viareggio. L'uomo, un 59enne dell'Europa dell'Est, stava dormendo nel mezzo. Soffriva di cuore e il freddo della notte può avergli causato il malessere. Il medico ha accertato la morte naturale. Sul posto il medico del 118 insieme ad un'ambulanza e ai carabinieri per rilievi. È stato visto accasciarsi a terra da una studentessa che stava andando a scuola, così è scattato l'allarme. Il corpo è stato trasferito dalla Croce Verde all'obitorio dell'ospedale Versilia.