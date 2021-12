Natale in sicurezza ad Altopascio: mascherine e green pass obbligatori

Vivere il Natale in sicurezza. L’amministrazione comunale, per le iniziative che organizzate in aree delimitate all'aperto o al chiuso, in programma nel capoluogo e a Spianate, promosse dai Centri commerciali naturali di Altopascio e della frazione più popolosa e dalla Pro Loco di Spianate, introduce l’obbligo di mostrare il Green-pass e indossare la mascherina. Si prevede inoltre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per le altre iniziative organizzate all’aperto, itineranti o statiche, e nell’immediata vicinanza delle stesse. L’ordinanza entrerà in vigore sabato 11 dicembre e resterà valida fino al 6 gennaio 2022.

«Quello che vogliamo - spiega il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio - è un Natale sereno, festoso, di ripartenza, ma sicuro. Sono sotto gli occhi di tutti i numeri della pandemia, che è ancora lontana dall’essere un’emergenza dimenticata. Così com’è sotto gli occhi di tutti il bisogno di ripartire, di ritrovarsi, di godere dei momenti di festa insieme, ma in completa sicurezza. Per questo abbiamo voluto quest’ordinanza, condivisa anche con le anime commerciali del nostro paese, che non ha un carattere punitivo o di limitazione, ma, al contrario, di tutela, protezione e serenità verso tutti coloro che parteciperanno agli appuntamenti che abbiamo organizzato in centro e nelle frazioni.

Desidero vedere le strade e le piazze piene di persone che si divertono, si incontrano dopo tanto tempo per passare momenti di gioia e felicità: ma per loro desidero anche la massima sicurezza, soprattutto per i più piccoli, i più anziani e, in generale, i più fragili. Per questo motivo l’ordinanza prevede l’obbligo del Green Pass e l’utilizzo di mascherine in ambienti chiusi e negli spazi aperti appositamente delimitati per l'iniziativa stessa.

Questo perché è molto probabile che in tutte queste occasioni di incontro ci sia un gran numero di persone: se ci proteggiamo tutti proteggiamo anche il nostro paese e possiamo scongiurare situazioni ben peggiori. Non ho voluto invece introdurre l’obbligo della mascherina all’aperto a prescindere, come hanno fatto altri Comuni, perché credo che l’obiettivo sia garantire sicurezza nei momenti di massimo afflusso e assembramento. Per tutto il resto vale sempre la regola del buonsenso. Sono certa della comprensione di tutti e sono sicura che tutti si atterranno alle regole con l’obiettivo di restare al sicuro».

L’ORDINANZA. L’ordinanza, che ha lo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio di Altopascio, prevede l’uso della mascherina e l’esibizione del Green pass per accedere alle iniziative organizzate in un’area delimitata, siano esse al chiuso o all’aperto. La mascherina va indossata anche per partecipare alle altre iniziative all’aperto, itineranti e statiche, di maggior affollamento.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa