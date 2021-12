Oltre 2mila abitazioni e aziende connesse con la banda ultralarga a Ovest di Empoli

Le frazioni empolesi di Osteria Bianca, Brusciana, Pianezzoli, Terrafino sono state cablate con oltre 20 km di cavi per la fibra ottica per banda ultralarga. I lavori ultimati da Open Fiber con i contributi della Regione Toscana hanno permesso di allacciare 1.660 unità immobiliari con fibra fino a casa e 472 con tecnologia Fwa. I lavori hanno riutilizzato le infrastrutture esistenti per limitare i disagi. Open Fiber ha una concessione ventennale per la rete.

"Segnalateci altre aree con copertura adeguata", chiede l'assessore regionale Stefano Ciuoffo nella conferenza stampa. La mappatura chiede di ricostruire in tutta la Toscana le aree bianche.

"La rete della fibra ottica non è una strada che si vede - spiega il sindaco Brenda Barnini - ma dopo la pandemia abbiamo capito quanto internet e le connessioni digitali possano essere fondamentali per garantire i diritti di cittadinanza".