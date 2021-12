Palazzo Blu, Meini (Lega): "Tutti in Dad per caldaia difettosa"

“Giocoforza - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - la famigerata didattica a distanza, torna prepotentemente di moda a Pontedera, in particolare per chi frequenta la succursale di Palazzo Blu, poiché il guasto di una caldaia non consente di svolgere le lezioni in presenza. Una scelta che certamente condividiamo, stante le rigide temperature dicembrine ma quello che ci lascia perplessi è il fatto che, a distanza di tempo, la criticità non sia stata ancora risolta.”

“Qualcuno ha sottovalutato la problematica? E’ stata fatta una doverosa manutenzione prima dell’accensione dell’impianto? - sottolinea la rappresentante della Lega. - Tutte domande, a nostro avviso, lecite poiché nel tecnologico 2021, ci pare davvero difficile comprendere come tali episodi costringano, per giorni, gli studenti ed i professori a non poter frequentare le aule. Insomma ci auguriamo che un’emergenza non si trasformi, poi, nella normalità.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - Ufficio stampa