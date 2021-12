Pandori in regalo all'ospedale di Siena: il dono di Avo

Tanti pandorini in dono ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini. È questo il regalo di Natale offerto da AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, ai piccoli degenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, insieme ad alcuni asciugacapelli e piccole bilancine utili per le attività dei reparti. Un gradito pensiero, sia per i bambini che per le loro famiglie, per far sentire loro la vicinanza dell’associazione.

L’AVO, da molti anni, è presente all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per aiutare tante persone, adulti e bambini, a orientarsi meglio e a vivere la degenza con più serenità, collaborando in diverse attività tra cui fornire informazioni, sostegno relazionale ai degenti, attività di collaborazione per la biblioteca ospedaliera e molto altro ancora. I panettoncini sono stati consegnati da Sonia Marinari e Anna Poggialini dell’Associazione Volontari Ospedalieri a Maria Silvia Mancini, direttore amministrativo dell’Aou Senese, al professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria e al personale del Dipartimento.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa