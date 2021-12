Patto di Educativo di Comunità, come poter aderire a Empoli

Il Comune di Empoli ha aperto un avviso pubblico sul proprio sito web istituzionale per l’adesione di soggetti pubblici e privati al Patto Educativo di Comunità.

Il Piano Scuola del ministero dell’istruzione del 26 giugno 2020 ha evidenziato il ruolo delle comunità territoriali nella ripresa delle attività scolastiche e ha invitato enti locali, scuole, istituzioni pubbliche e private a promuovere la sottoscrizione di Patti educativi di comunità, sottolineando come i Patti diano applicazione ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà orizzontale al fine di fortificare l’alleanza educativa, civile e sociale di cui la scuola è il perno anche se non l’unico attore.

L’amministrazione comunale di Empoli ha sempre creduto fortemente nella validità della collaborazione fra gli istituti scolastici e gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, svolgono interventi istituzionali o progetti educativi in collaborazione con le scuole del nostro territorio e intende farsi promotrice della sottoscrizione di un Patto Educativo della nostra comunità, a cominciare dall’ambito educativo che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

È stata elaborata una proposta e allo stesso tempo il Comune propone l’adesione al Patto a soggetti pubblici e privati che hanno in corso attività e progetti di collaborazione con scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado del Comune di Empoli.

Fra coloro che saranno firmatari troviamo: Comune di Empoli, Istituto Scolastico Empoli Est, Istituto Scolastico Empoli Ovest, Fondazione Conservatorio SS.ma Annunziata, Istituto Calasanzio Empoli, Istituto San Giovanni Evangelista, Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, Unità funzionale Salute mentale infanzia e adolescenza (UFSMIA), Centro Studi Bruno Ciari, Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa, associazioni e altri Enti che operano sul territorio comunale che appunto possono aderire e per i quali è stato aperto l’avviso pubblico.

L’avviso, la proposta del Patto di Comunità e il modulo di adesione sono presenti on line a questo link https://www.empoli.gov.it/avviso/avviso-pubblico-patto-educativo-di-comunita.

C’è tempo fino al 22 gennaio 2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa