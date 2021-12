Piazza Boccaccio chiusa al traffico per una notte

Il Comune di Certaldo comunica che dalle ore 21 del 13 dicembre alle ore 5 del mattino del 14 dicembre 2021 sarà istituito il divieto di transito, eccetto mezzi di soccorso, di polizia e veicoli occorrenti ai lavori, in piazza Boccaccio a Certaldo, dal civico 28 in direzione via II Giugno.

Il provvedimento, stabilito con ordinanza numero 170 del 29 novembre 2021, è reso necessario per l'operatività su sede stradale di personale e mezzi meccanici per poter effettuare il sollevamento di impianti con una autogru, sulla copertura di un fabbricato: lo svolgimento dell'intervento comporta l'ingombro della carreggiata con mezzi meccanici.

I provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale sono quindi necessari per consentire il corretto svolgimento dei lavori, a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa