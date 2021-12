Pizzini minacciosi a Montopoli, bersagliato giornalista

Lo scrittore di 'pizzini' offensivi e deliranti è giunto fino alla casa del giornalista Marcello Baggiani per inviare i suoi foglietti pieni di rabbia e livore.

Il collega della Nazione è stato bersagliato nel fine settimana, lui che si è occupato per il suo giornale del mistero di queste scritte offensive e spudorate. Se inizialmente venivano lasciati per San Romano alta, stavolta nel mirino c'è finito proprio un giornalista con epiteti che preferiamo non riportare. È stata sporta denuncia e speriamo che questa situazione che deriva dal disagio di una persona possa essere terminata.

È giunta la solidarietà del sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi e della sua giunta, non possiamo che fare altrimenti noi della redazione di gonews.it così come il direttore Elia Billero.

Ecco il messaggio del primo cittadino pubblicato su Facebook: "Esprimo con molto dispiacere la mia solidarietà e quella di tutta l'amministrazione comunale per ciò che è accaduto a Marcello Baggiani. Episodi come questi non possono e non devono succedere. Mi auguro che presto sia individuato il o i responsabili del gesto. È inaccettabile che, in una società civile, un giornalista debba essere minacciato per ciò che dice o scrive. Forza Marcello".