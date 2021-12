Radio Centro Fucecchio, per Natale la filodiffusione con Radio Lady

Alcuni dei più famosi brani musicali natalizi e i grandi successi degli anni '80 e '90 faranno da sottofondo agli acquisti e alle passeggiate dei cittadini tra le vetrine del centro di Fucecchio per tutto il mese di dicembre. Grazie all'accordo che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con l'emittente empolese Radio Lady, è nata Radio Centro Fucecchio, un canale che attraverso la filodiffusione è già ascoltabile nelle principali vie e piazze dello shopping fucecchiese.

Radio Centro Fucecchio, con la sua musica e le informazioni sugli eventi del Natale, è ascoltabile tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 in Via Landini Marchiani, Piazza Montanelli, Via Sauro, Corso Matteotti e Via Trieste.

Il progetto, nato per volontà dell'amministrazione comunale, è di supporto alle tante iniziative che in questo periodo caratterizzano il centro di Fucecchio ma anche per rendere più piacevoli le passeggiate tra le vie del centro grazie ad un sottofondo musicale che vuol essere un accompagnamento mai troppo invadente.

“Abbiamo voluto sperimentare questa formula – spiega il sindaco Alessio Spinelli – e lo abbiamo fatto col supporto di un'azienda che ha già esperienza sul campo. Se la proposta incontrerà il consenso dei cittadini e dei commercianti pensiamo di poterla riproporre anche in futuro con continuità. Credo che un'ottima selezione musicale possa creare una bella atmosfera e valorizzare ulteriormente il nostro centro commerciale naturale”.

Attraverso la filodiffusione e la programmazione di Radio Centro Fucecchio ogni giorno verranno anche fornite informazione sugli eventi in programma settimanalmente e notizie di pubblica utilità.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa