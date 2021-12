Buongiorno la ricetta di oggi la propongo io. In questi giorni ho acquistato i funghi e il cavolo viola. Ieri avevo a pranzo due cari amici e allora mi sono chiesta se potevo preparare un risotto proprio con questi ingredienti e girando sul web sul sito di Giallo Zafferano ho trovato la ricetta giusta per per me sul blog #ilcaldosaporedelsud.

La ricetta era proprio quella adatta a me! Riso con il cavolo rosso è piaciuto a tutti, dal sapore delicato e molto buono. Sono contenta del risultato.

L'unico ingrediente che ho non ho utilizzato è stato il formaggio fresco spalmabile.

La foto che vedete in primo piano è quella che ho scattato mentre cucinavo i funghi e il cavolo insieme.

Il cavolo rosso è un ortaggio invernale è ricco di vitamina C un aiuto per la stagione fredda, è poco calorico. Si accoppia bene stufato per accompagnare carni di selvaggina, crema di cavolo rosso con orzo, zuppe. Si può abbinare anche con il pesce come il branzino e gli scampi.

Io ho utilizzato Champignon freschi e porcini essiccati. Per i funghi essiccati guardate sempre le indicazione sulla busta. Vanno sempre messi in acqua tiepida in genere per 30 minuti, ma in alcune confezioni che contengono funghi misti anche due ore.

champignon

Risotto ai funghi e cavolo viola

Ingredienti per 6 persone

400 g Riso per risotti (o riso integrale)

800 g Cavolo cappuccio viola

1 cipolla media

50 g Formaggio fresco spalmabile

100 g grana

300 g funghi (possono essere anche misti)

2 l Brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva q.b

Preparazione

Rosolate per bene una cipolla, tagliate a striscioline sottili il cavolo cappuccio viola e poi tagliatele ancora a pezzi più piccoli . Uniteli alle cipolle e fate appassire, aggiungete i funghi, salate leggermente in modo che tirino fuori l’acqua e fate evaporare. Una volta asciutti e rosolati, sfumate col vino bianco e lasciate evaporare, unite il riso e tostatelo. Poco per volta unite il brodo vegetale, bollente e preferibilmente fatto in casa. Procedete pochi mestoli per volta, aspettando che tra un inserimento e l’altro, il liquido venga assorbito. A fine mantecate con il formaggio spalmabile e il grana. Io ho aggiunto un filo di olio di oliva. Mangiate il riso ai funghi e cavolo viola bello caldo.

Michela

