Torna il sondaggio di gonews.it e va a scavare in uno dei punti deboli della città di Empoli: il traffico.

L'amministrazione comunale da qualche tempo ha raccolto opinioni e pareri per capire come ridurre il traffico veicolare privilegiando altri mezzi di trasporto come bici e trasporto pubblico. La domanda di nuova mobilità sostenibile si scontra talvolta con situazioni di mancate 'connessioni' tra quartieri della città, strade per il momento non adatte a piste ciclabili o a un camminamento pedonale, aree ingolfate nelle ore di punta a causa dell'entrata/uscita degli studenti a scuola.

Un recente studio per il Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile, racconta che "il totale di ingressi/uscite veicolari dalle 4 direttrici principali est-nord-ovest-sud che ogni giorno caratterizza la città ammonta a 43.439 veicoli in entrata e 46.748 veicoli in uscita. Se andiamo a prendere il dato complessivo degli spostamenti sia di attraversamento che interni alla città si vede che abbiamo ogni giorno 120.000 spostamenti su auto privata che corrispondono a 2,4 spostamenti/giorno procapite".

Un dato importante. Andiamo a vedere le difficoltà del transito veicolare su Empoli. Innanzitutto, il passaggio della ferrovia da Empoli divide la città in due, consentendo il transito Nord-Sud con maggiori difficoltà rispetto a quello Est-Ovest. Le nuove varianti alle uscite della Fi-Pi-Li aiutano principalmente per il transito nelle aree industriali di Villanuova e Carraia, ma è nel centro che spesso i cittadini trovano motivi di lamentela.

Uno di questi, assolutamente giustificato, è il 'tappo' del ponte di Pontorme, chiuso ormai da mesi e con il ripristino a due corsie senza semaforo solo nel 2022. In cantiere anche la variante che collega Serravalle direttamente con la statale Francesca, aiutando anche la frazione di Cortenuova sia per il deflusso durante le partite che nei tragitti di tutti i giorni.

Senza limitarci alla questione auto, il Comune sta già mettendo in campo idee per privilegiare il trasporto alternativo. Le ciclopiste che collegano la riva dell'Arno con il centro e non solo, allo studio anche la possibilità di car pooling per condividere un'auto con più passeggeri e limitare il traffico fino a sostenere l'utilizzo di mezzi pubblici con contributi per abbonamenti.

Siamo stati in centro a Empoli per chiedere il vostro parere. Quel che salta più all'occhio è proprio la questione Ponte di Pontorme, ma la questione è molto più larga e permette molti spunti. Potete indicarceli, scrivendo alla mail redazione@gonews.it o commentando sui nostri social.

Traffico a Empoli, come migliorare la situazione?

- Limitare il transito auto in certe zone

- Potenziare le piste ciclabili

- Migliorare il trasporto pubblico