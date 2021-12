Truffa e falso, condannato un sottufficiale dei carabinieri

Condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa militare, accesso abusivo a sistemi informatici e falso ideologico in atto pubblico. È questa la condanna per un carabinieri in pensione, sottufficiale dell'Arma all'epoca dei fatti, in relazione a episodi avvenuti tra giugno 2018 e gennaio 2019 quando era comandante di una stazione in provincia di Firenze.

Tra le accuse anche quella di essersi allontanato più volte dalla caserma durante l'orario di servizio e di aver compilato alcuni verbali per denunce di furto attestando falsamente che erano stati redatti alla presenza degli interessati.

Per lui era stata chiesta dal pm una pena di 9 anni e 6 mesi. È stato invece assolto dal reato di concussione perchè il fatto non sussiste e dall'accusa di aver abusato della sua posizione di comandante di stazione per costringere il titolare della ditta incaricata di ristrutturare il fondo di sua proprietà a proseguire i lavori nonostante non gli fossero stati versati gli acconti dovuti.