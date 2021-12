Tutti per la bici, a Pontedera i giovani imparano a conoscere la due ruote

Ancora un appuntamento con "Tutti per la bici". L'associazione sportiva "Una Bici per tutti", insieme alla Consulta numero 3 e con il patrocinio del Comune di Pontedera, allestirà ancora una volta un percorso di abilità per sperimentare la guida sulle due ruote per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Il luogo di ritrovo è il parcheggio di via Spadolini nel quartiere della Bellaria e l'appuntamento è alle 14,30 di Sabato prossimo, 11 dicembre.

Ci saranno biciclette di varie misure e caschi protettivi e i ragazzi saranno seguiti da tecnici della Federciclismo.

Per l'assessore del Comune di Pontedera Mattia Belli e Alice Paletta, consigliera alla promozione dell'associazionismo sportivo, si tratta di "Una bella iniziativa che abbina la promozione dell'attività sportiva alla corretta formazione dei giovani atleti e soprattutto dei giovani cittadini. Il tema della mobilità sostenibile ed il corretto rispetto delle buone pratiche per usufruire di uno dei principali mezzi di trasporto sostenibili, come la bici, è fondamentale per educare, fin da subito, al suo corretto utilizzo.

Come amministrazione stiamo investendo sull'ampliamento delle piste ciclabili per collegare ancor meglio tutto il territorio. Grazie al supporto delle nostre consulte - con le quali stiamo calendarizzando questo evento in ogni quartiere e frazione - ed a quello dell'associazione Una Bici x Tutti, possiamo promuovere la formazione per il corretto utilizzo, sportivo ma anche quotidiano, di questo mezzo ormai sempre più importante su tutto il territorio comunale."

"L'Associazione ciclistica - aggiunge il Presidente di Una Bici X Tutti Claudio De Angeli - promuove l’educazione stradale e l’uso corretto della bicicletta in città e propone queste giornate dedicate alla promozione e all'uso della bici sia come mezzo di locomozione ma anche per il tempo libero e lo sport. La Società metterà a disposizione alcune bici MTB e i relativi caschi. Vi aspettiamo dalle 14,30 in poi."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa