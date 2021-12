Vincincontri salta la pandemia e torna in presenza: incontro su Don Milani

Era il 6 dicembre 2019, poco prima che scoppiasse la Pandemia del Covid, quando è stato svolta l’ultima conferenza di Vincincontri. Venne la giornalista Stefania Falasca a parlare su “L’Amazzonia ed i cambiamenti climatici”.

Oggi finalmente ripartono gli incontri iniziati il 21 gennaio 1999. Sarà questa la 71° conferenza finora svolta e sarà l’occasione di incontrare un testimone di un’esperienza che ha scosso la società nel passato e lo sta facendo ancor oggi.

L'evento si terrà alla Chiesa di Santa Croce a Vinci domani, venerdì 10 dicembre.

L’argomento (“Il messaggio di Don Milani raccontato da un suo allievo”) è singolare per due motivi. Sarà presente Paolo Landi, che ha vissuto quattro anni con don Milani e che ha scritto un libro sulle caratteristiche di questa singolare scuola nata in un luogo isolato ed impervio ma conosciuta in tutto il mondo (“La Repubblica di Barbiana. La mia esperienza alla scuola di Don Lorenzo Milani”).

Inoltre si tratta di un anniversario: esattamente il 7 dicembre del 1954, 67 anni fa, don Milani entrava in questo luogo al di fuori dal mondo.

All’interno della chiesa di S. Croce sarà allestita una Mostra sulla storia di Don Milani dagli inizi dell’esperienza fino ad oggi, composta da 80 pannelli cm 90x60, curata da Paolo Landi.