Donati all'ospedale di Pontedera 140mila paia di guanti in lattice da Magazzini Mangini

Sono state consegnate all’ospedale di Pontedera 140mila paia di guanti in lattice donate da parte dei Magazzini Mangini.

"In questo momento ancora così complesso per tutto il sistema sanitario – spiega Luca Nardi, direttore dell’ospedale di Pontedera – riceviamo con sincero apprezzamento questo tipo di dispositivi di protezione individuale. Ogni gesto di solidarietà ricevuto in questi mesi ha dimostrato non solo il grande apprezzamento per quanto offerto indistintamente a tutti i cittadini, ma anche la sincera vicinanza al nostro personale impegnato contro il Covid-19. Per questo ringrazio di una donazione che sarà utile e preziosa per continuare a combattere questa complicata lotta".

Fonte: Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa