Torre di Mezzo per tutti, apre ufficialmente ai visitatori

Dopo l'inaugurazione di sabato scorso, apre ufficialmente ai visitatori il nuovo punto panoramico posto sulla Torre di Mezzo, nel cuore di Parco Corsini a Fucecchio. Per accedere sulla sommità della torre medievale e guardare verso il Montalbano e la valle dell'Arno, fino alla Torre di Federico a San Miniato, oppure per scrutare l'orizzonte che spazia dalle Alpi Apuane fino al mare (ovviamente nelle giornate con un cielo particolarmente limpido) è sufficiente presentarsi al Museo Civico e Diocesano (o prenotare telefonicamente allo 0571.268262) e con lo stesso biglietto d'ingresso del Museo, al costo di 3 euro (1,50 il ridotto), si verrà accompagnati nella visita alla torre, con la salita lungo i gradini della scala in ferro che porta a 18 metri di altezza.

Domani, sabato 11 dicembre, sono previsti 4 turni di visita (ogni turno fino a un massimo di 25 persone), uno ogni mezz'ora a partire dalle 14,30. Dal weekend successivo la Torre di Mezzo sarà visitabile sia il sabato che la domenica sempre con turni ogni mezz'ora con inizio alle 10,00 il mattino (ultimo turno ore 12,30) e alle 14,30 il pomeriggio (ultimo turno ore 16).

“In futuro – spiega il sindaco Alessio Spinelli – sarà visitabile anche durante la settimana prenotando la visita telefonicamente al Museo mentre dalla prossima primavera la Torre di Mezzo verrà inserita in un percorso turistico che comprenderà anche altre bellezze storiche e architettoniche del Parco Corsini e del centro storico”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa