"Bambino disperso nei boschi vicino Pelago": ma è falso allarme

Un bambino si è disperso in un bosco in Val di Sieve. I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Pontassieve stanno intervenendo a La Pieve (Pelago) La Pieve presso il maneggio “La Speranza,” per la ricerca del piccolo, disperso nel bosco adiacente. Sul posto è stato attivato il Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni. Presente anche personale dei nuclei Sapr e cinofili.

Aggiornamento dai vigili del fuoco: "Falso allarme"

Dai vigili del fuoco arriva l'aggiornamento: "Le operazioni di ricerca vengono interrotte perché si è trattato di un falso allarme. Chi ha allertato i soccorsi ha sentito chiamare dal bosco interpretando il fatto come una richiesta di aiuto da parte di un bambino, mentre non si trattava di questo".