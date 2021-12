Carabinieri liberi dal servizio bloccano giovane ladro di bici

Un 20enne è stato arrestato a Firenze per il furto di una bici elettrica. Il giovane, di origini albanesi, è stato visto da due carabinieri liberi dal servizio mentre smontava il sellino dell'e-bike in piazza Goldoni. Col sellino ha provato a far leva sulla catena, forzandola e togliendo la bici dalla rastrelliera. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato. Il 20enne, con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato per furto aggravato. La bicicletta elettrica è stata sequestrata in attesa di risalire al proprietario.