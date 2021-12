Cambio a Pisa, il nuovo vicario del questore è Rodolfo Ruperti

La Questura di Pisa ha un nuovo Vicario del questore, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Rodolfo Ruperti, che sostituisce Giuseppe Simonelli, di recente promosso Dirigente Superiore e destinato ad altro prestigioso incarico. Nato a Crotone nel 1965, laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense ed all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, il dr Ruperti supera il concorso per Vice Commissario nel 1994; dopo aver frequentato il relativo corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia in Roma, viene assegnato all’ allora Commissa-riato di P.S. di Vibo Valentia, divenuto dopo 9 mesi sede di Questura a seguito della creazione della nuova provincia di Vibo. In tale sede dirige l’Ufficio Misure di Prevenzione e l’Ufficio Minori; sotto la sua gestione vengono operati numerosi sequestri patrimoniali a carico delle consorterie ‘ndranghetiste dei MANCUSO, dei FIAMINGO e dei LA ROSA. Come responsabile dell’Ufficio Minori individua un particolare filone investigativo, arrivando ad arrestare i responsabili di una vendita di neonati, effettuata tramite l’alterazione dello stato civile degli stessi.

Nel corso della carriera gli vengono attribuiti dall’Amministrazione numerosissimi Encomi Solenni, Encomi e Parole di Lode. Molti sono i riconoscimenti rivoltigli dall’Autorità Giudiziaria con diverse note di merito tra cui una dell’ex Procuratore Nazionale Antimafia P. VIGNA. Altrettanto numerosi i riconoscimenti pervenutigli da enti ed associazioni varie, tra cui si segnalano: ottobre 2004, premio “Seminatore della Speranza” conferitogli dall’Ordine dei Giornalisti della Ca-labria per l’impegno profuso nella lotta alla criminalità organizzata; gennaio 2007, premio consegnatogli dal Comune di Soveria Mannelli (CZ) in occasione del bicente-nario del comune “in segno di stima e gratitudine per l’impegno concreto nella lotta alla criminalità”; 11 maggio 2007, premio “L’operatore d’oro” istituito da numerose scuole del vibonese con la moti-vazione “per aver messo la museruola alle ‘ndrine vibonesi”; 13 maggio 2007, premio “Gerbera Gialla” consegnato a Catanzaro dal Procuratore Nazionale Anti-mafia Piero GRASSO per l’impegno profuso nei confronti della criminalità organizzata; 4 giugno 2007, riceve la Cittadinanza Onoraria del Comune di Ricadi (VV) (il comune con il più alto insediamento di strutture turistiche-ricettive della provincia, teatro di numerose attività delittuose or-dite dai clan ‘ndranghetistici che ne condizionavano pesantemente l’economia) conferitagli in segno di gratitudine per l’impegno contro la ‘ndrangheta e per il contributo nel promuovere la cultura della legalità; 6 ottobre 2007, premio “Onore al merito” in segno di gratitudine per l’impegno profuso nella lotta alla criminalità organizzata, ideato dalla Fondazione Tommaso G. di Vibo Valentia e condiviso da tutte le associazioni sociali e culturali della provincia di Vibo Valentia; 15 dicembre 2012, premio alla Memoria di Boris Giuliano, perché distintosi particolarmente nella lotta contro la criminalità, assegnato nell’ambito della 6^ edizione del Convegno “Società Civile e Cultura per la Legalità” promosso dall’Associazione Pro Loco di Rogliano (CS). Dal 1995 ha espletato incarichi di docenza presso le Scuole Allievi Agenti di Vibo Valentia prima e di Caserta dopo. Ha espletato, inoltre, incarichi di docente nel 2001 al neo istituendo Corpo della Polizia Provinciale di Vibo Valentia. Ha tenuto dei seminari per un master di II livello, organizzato presso l’Università degli Studi di Co-senza, negli anni 2009 e 2010.