"A forma di Casa", a Pistoia arriva il progetto per l'inclusione abitativa

A Pistoia e provincia arriva il progetto “A forma di Casa. Sperimentazione di un sistema per la transizione abitativa”, creato dalla cooperativa sociale Arké, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e rivolto a 30 persone in carico ai servizi sociali delle Società della Salute pistoiese e della Valdinievole che vivono il problema abitativo, anche in conseguenza degli effetti della pandemia. Il progetto, che durerà un anno, sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa giovedì 16 dicembre alle ore 11,00 nella Sala Assemblee della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, in via dé Rossi 26 a Pistoia.

“Il binario è doppio - dichiara Federico Grassi, responsabile del settore inclusione sociale adulti della cooperativa Arké -. Da una parte l'inclusione sociale e lavorativa, dall'altra la questione relativa all'abitare, in modo da rispondere ad una problematica di accompagnamento all'autonomia abitativa. Il progetto riguarda 30 persone, in carico ai servizi sociali: per 10 faremo colloqui finalizzati all'accompagnamento all'autonomia abitativa. A 20 persone daremo soluzioni abitative: in una prima fase di accoglienza metteremo a disposizione gli spazi nella Foresteria di San Domenico a Pistoia, poi inseriremo le persone in appartamenti dislocati su tutto il territorio provinciale. 'A forma di Casa' è comunque una iniziativa che vuole creare attività di socializzazione, formazione, educazione a lavoro, prevedendo anche l'organizzazione di tirocini retribuiti e inserimenti lavorativi. Tra le iniziative - ha aggiunto Grassi -, anche una mappatura delle opportunità abitative che ci sono nella provincia di Pistoia. Partiamo da queste persone, ma vorremmo estendere il raggio d'azione anche a molte altre in carico ai servizi sociali”.

Tra i partner del progetto la SdS Pistoiese, la SdS della Valdinievole, il Comune di San Marcello Piteglio, la Caritas di Pistoia, la Caritas di Pescia e l'Associazione BuonAbitare.

Fonte: Ufficio stampa