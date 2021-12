A Pistoia arrivano gli avvisi di pagamento TARI per il saldo 2021

Sono oltre 50.000 gli avvisi di pagamento per le utenze domestiche e 6.450 per le non domestiche in consegna a Pistoia, relativi al saldo 2021 con scadenza 16 dicembre.

E' possibile che alcuni utenti ricevano l'avviso oltre la data di scadenza; per tali motivi non saranno applicate sanzioni o interessi ai pagamenti eseguiti oltre la data del 16 dicembre.

Per ricevere ulteriori informazioni in merito gli utenti possono contattare il call center telefonico aziendale - ai numeri 800.888.333 (da rete fissa), 199.105.105 (da rete mobile) e 0571.196.93.33 (da fissa e mobile) ogni giorno dalle 08.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 08.30 alle 14.30 - oppure recarsi agli sportelli al pubblico, con sede a Pistoia ed Empoli.

La sede di Pistoia è aperta dal lunedì al venerdì in orario 8:30-12:30, in viale Matteotti, 45; invece ad Empoli lo sportello è ubicato in via del Castelluccio Z.I. Terrafino ed aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9:00- 13:00 e martedì e giovedì in orario 9:00 -13:00 e 14.30-18.00.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa