“Connessi in buona compagnia”: continua la campagna di alfabetizzazione digitale

Continua la campagna di aiuto per gli over 65, “Connessi in buona compagnia” promossa dalla Regione Toscana per facilitare l’alfabetizzazione digitale della popolazione più anziana.

Sabato 18 dicembre sono in programma aperture straordinarie delle Botteghe della salute per accogliere gli utenti.

A Follonica dalle 9 alle 14 il servizio è attivo presso il Municipio in via Roma 47.

A San Marcello-Piteglio, dalle 9 alle 11, funzionerà la Bottega della salute mobile presso la Pubblica assistenza Maresca, in via Borgo Freddo 40.

A Massa Marittima, dalle 9 alle 14, la bottega sarà aperta presso l'ufficio comunale di Nicoletta, in via della Miniera 2.

La campagna vede la partecipazione e il sostegno di Anci Toscana, delle Botteghe della salute e delle associazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil. Gli interessati possono recarsi anche presso tutte le 72 Botteghe della salute attive in Toscana, generalmente aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Per informazioni su tutti gli appuntamenti e sui servizi offerti è possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, al numero verde del Servizio sanitario della Toscana, 055 4383838 oppure collegarsi a https://agendadigitale.toscana.it/-/connessi

La campagna si propone di fornire a coloro che hanno meno familiarità con i computer lo Spid, cioè l’identità digitale per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, di permettere l’accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico, di scegliere online il proprio medico di base, di scaricare il green pass e di accedere a tutti i servizi online del proprio Comune, al Centro unico di prenotazione per visite ed esami, effettuare pagamenti e ottenere informazioni sul trasporto pubblico locale.

Fonte: Regione Toscana