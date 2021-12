Consiglio comunale di Pisa, ok ad un nuovo comparto a Tirrenia: Bilancio nella prossima seduta

Via libera ad un piano attuativo a Tirrenia per un nuovo comparto nell'area compresa tra Via Pisorno, via Castagni e via Gladioli. L’area si trova nei pressi del supermercato Coop, ma sul lato opposto. La discussione, dopo il sì della Commissione Urbanistica della settimana scorsa, è stata introdotta dal Sindaco di Pisa, Michele Conti. Hanno votato a favore 19 consiglieri (Lega, FdI-PnC e Fi), contro i consiglieri Francesco Auletta (Diritti in Comune) e Manuel Laurora (gruppo misto). Si sono astenuti i consiglieri del Pd, il consigliere Antonio Veronese (patto Civico) e la consigliera Emanuela Dini (gruppo misto).

Approvato inoltre, dopo una relazione dell’assessora Veronica Poli, il nuovo regolamento per le utenze delle case popolari. Hanno votato a favore 21 consiglieri comunali (Lega, FdI-PnC, Fi e il consigliere Manuel Laurora, gruppo misto), contro il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune). Si sono astenuti i consiglieri del Pd e il consigliere Antonio Veronese (Patto Civico).

All'inizio del Consiglio Comunale di questo pomeriggio, su proposta del consigliere Giovanni Pasqualino (Lega), è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Ravanusa.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale – come fissate dal presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai – si terranno Lunedì 20, Martedì 21 e Mercoledì 22 Dicembre e saranno tutte dedicate al Bilancio di previsione.

E’ prevista, come di consueto, la diretta streaming.

Fonte: Consiglio comunale di Pisa